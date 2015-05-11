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    ​Азербайджан и Турция проведут совместные учения

    Информацию об этом распространил Генеральный штаб Вооруженных сил Турции

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Турция проведут совместные учения. Как сообщает Report, об этом говорится в официальной информации, распространенной Генеральным штабом Вооруженных сил Турции.

    Целью учений, которые с 11 мая одновременно будут проводиться в Баку и Нахчыване, является развитие отношений дружбы, сотрудничества и координации между сухопутными войсками Турции и Азербайджана, обмен информацией и опытом, усиление совместного сотрудничества.

    В Баку в учениях примет участие одна пехотная рота, в маневрах в Нахчыване - пехотный взвод.

    Учения продлятся до 15 мая.

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