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Азербайджан и Турция обсудили вопросы военного сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили вопросы военного сотрудничества Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане.
Армия
17 января 2024 г. 13:46
Азербайджан и Турция обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи, находящейся с рабочим визитом в Азербайджане.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи министр отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, равно как и сотрудничество в других областях, неуклонно развивается. Было особо подчеркнуто, что стратегическое союзничество между Азербайджаном и Турцией построено на дружественных и братских отношениях.

Министр обороны отметил неоценимую роль дружеских отношений глав двух государств в достижении высокого уровня двустороннего сотрудничества.

Тюфекчи выразил удовлетворение визитом в Азербайджан. Была отмечена важность расширения двустороннего сотрудничества, основанного на взаимном доверии и поддержке.

На встрече, в которой также принимали участие посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и руководство компаний оборонной промышленности братской страны, была отмечена значимость совместных проектов в области военного обеспечения. Было обсуждено дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также вопросы региональной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə edilib

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