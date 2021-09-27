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Азербайджан и Турция обсудили вопросы военно-технического обеспечения

Азербайджан и Турция обсудили вопросы военно-технического обеспечения 27 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Туре
Армия
27 сентября 2021 г. 20:33
Азербайджан и Турция обсудили вопросы военно-технического обеспечения

27 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече отмечалось успешное развитие сотрудничества армий двух стран, опирающегося на дружественные и братские отношения. Стороны особо подчеркнули важность взаимного сотрудничества в области улучшения материально-технического обеспечения и обстоятельно обсудили предстоящую работу в этом направлении.

На встрече были обсуждены перспективы принятия на вооружение азербайджанской армии новейшего оружия и других военных средств, производимых оборонной промышленностью Турции на основе передовых технологий.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses procurement of Turkish state-of-the-art weapons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi-texniki təminat məsələləri müzakirə edilib

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