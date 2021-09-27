Азербайджан и Турция обсудили вопросы военно-технического обеспечения

27 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Туре

27 сентября заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

На встрече отмечалось успешное развитие сотрудничества армий двух стран, опирающегося на дружественные и братские отношения. Стороны особо подчеркнули важность взаимного сотрудничества в области улучшения материально-технического обеспечения и обстоятельно обсудили предстоящую работу в этом направлении.

На встрече были обсуждены перспективы принятия на вооружение азербайджанской армии новейшего оружия и других военных средств, производимых оборонной промышленностью Турции на основе передовых технологий.