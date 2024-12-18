Азербайджан и Турция обсудили военное сотрудничество

Турецкая делегация во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом, находящаяся с визитом в Азербайджане, провела ряд встреч с руководящим составом армии Азербайджана.

Турецкая делегация во главе с генерал-лейтенантом Тунджаем Алтугом, находящаяся с визитом в Азербайджане, провела ряд встреч с руководящим составом армии Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

На встрече с турецкими гостями заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев рассказал о служебно-боевой деятельности Сухопутных войск азербайджанской армии, проводимых реформах, проделанной работе по приведению азербайджанской армии в соответствие с моделью Вооруженных сил Турции и достигнутых успехах.

Было отмечено, что азербайджано-турецкое военное сотрудничество, основанное на братстве и дружбе, играет очень важную роль в формировании и развитии Сухопутных войск нашей армии.

В ходе состоявшейся в рамках визита встречи на Центральном командном пункте Военно-воздушных сил заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Намиг Исламзаде поприветствовал делегацию командования Сухопутных войск Вооруженных сил Турции, выразил удовлетворение видеть их в Азербайджане и обстоятельно проинформировал гостей о деятельности центра.

Было отмечено, что сложившееся военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией играет очень важную роль в развитии Военно-воздушных сил Азербайджана, была особо подчеркнута значимость двустороннего военного сотрудничества в укреплении арсенала азербайджанской военной авиации.

Затем турецкие гости, прибывшие в ВМС Азербайджана, встретились с временно исполняющим обязанности командующего Военно-морскими силами капитаном 1-го ранга Шахином Мамедовым.

Во время ознакомления с основной базой ВМС делегация Вооруженных сил Турции была подробно проинформирована о деятельности базы, было рассказано об успехах азербайджанских и турецких военных моряков на международных учениях.

На встрече стороны провели обстоятельный обмен мнениями о совместных учениях, по вопросам обмена опытом, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.