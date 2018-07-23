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    Азербайджан и Турция обсудили совместные проекты, усиливающие боевые возможности азербайджанских ВВС

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    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой генеральным директором компании Аэрокосмическая промышленность Турции Темелем Котилем.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы организации взаимных визитов экспертных групп в сфере авиации в рамках военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, проведения обмена опытом среди специалистов, военного образования и другие представляющие интерес вопросы. Стороны затронули также вопросы реализации различных программ, в том числе совместных проектов по изучению и применению нового поколения боевых самолетов и вертолетов, способных усилить возможности Военно-воздушных сил Азербайджана.

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