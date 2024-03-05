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Азербайджан и Турция обсудили совместное производство в сфере оборонпрома

Азербайджан и Турция обсудили совместное производство в сфере оборонпрома Азербайджан и Турция обсудили совместное производство в сфере оборонной промышленности.
Армия
5 марта 2024 г. 16:08
Азербайджан и Турция обсудили совместное производство в сфере оборонпрома

Азербайджан и Турция обсудили совместное производство в сфере оборонной промышленности.

Как сообщает Report, об этом говорилось на состоявшейся в Дохе встрече заместителя министра обороны Азербайджана - генерального директора Агиля Гурбанова и председателя комитета оборонной промышленности Турции Халука Гёргюна.

На встрече подчеркнута важность дальнейшего развития существующего сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере, состоялся подробный обмен мнениями о совместном производстве и новых проектах.

Отметим, что делегация во главе с А.Гурбановым находится с визитом в Катаре для участия в VIII Международной военно-морской выставке и конференции в Дохе (DIMDEX 2024).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında müdafiə sənayesi sahəsində birgə istehsalla bağlı müzakirələr aparılıb

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