Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военного образования

23 января делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу посетила Национальный университет обороны Министерства обороны Азербайджана и действующие при нем военно-учебные заведения.

23 января делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу посетила Национальный университет обороны Министерства обороны Азербайджана и действующие при нем военно-учебные заведения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории создания, системе обучения, учебном процессе и научной деятельности военно-учебных заведений, входящих в структуру Министерства обороны.

На встрече была отмечена забота главы нашего государства о развитии системы военного образования, была дана информация о реформах, проводимых в азербайджанской армии в этой области, обсуждались работы по приведению нашей армии в соответствие с турецкой моделью.

Стороны также обсудили дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посетивший учебные заведения Э.Афйонджу оставил памятные записи в "Книге почетных гостей".