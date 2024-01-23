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Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военного образования

Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военного образования 23 января делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу посетила Национальный университет обороны Министерства обороны Азербайджана и действующие при нем военно-учебные заведения.
Армия
23 января 2024 г. 19:42
Азербайджан и Турция обсудили сотрудничество в области военного образования

23 января делегация во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афйонджу посетила Национальный университет обороны Министерства обороны Азербайджана и действующие при нем военно-учебные заведения.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории создания, системе обучения, учебном процессе и научной деятельности военно-учебных заведений, входящих в структуру Министерства обороны.

На встрече была отмечена забота главы нашего государства о развитии системы военного образования, была дана информация о реформах, проводимых в азербайджанской армии в этой области, обсуждались работы по приведению нашей армии в соответствие с турецкой моделью.

Стороны также обсудили дальнейшее расширение двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Посетивший учебные заведения Э.Афйонджу оставил памятные записи в "Книге почетных гостей".

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Версия на английском языке ФотоNational Defense University hosts meeting with Turkish delegation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub

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