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Азербайджан и Турция обсудили расширение военного сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили расширение военного сотрудничества
Армия
23 мая 2025 г. 18:21
Азербайджан и Турция обсудили расширение военного сотрудничества

Замминистра обороны - командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Хикмет Мирзоев встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с командующим 1-й армией Сухопутных войск Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Стороны особо подчеркнули важность проведения совместных учений с применением современных технологических новшеств, направленных на повышение профессионального уровня и боевых навыков военнослужащих двух братских стран. Был обсужден и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита турецкая делегация также посетила Центр военных игр Военного научно-исследовательского института Национального университета обороны.

В ходе встречи, организованной в Центре, были представлены брифинги и проведены широкие обсуждения в целях обмена опытом.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani-Turkish military cooperation expands
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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