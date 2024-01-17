Азербайджан и Турция обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с прибывшей в страну делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
На встрече в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.
Стороны провели обмен мнениями по ряду военно-технических вопросов, представляющих взаимный интерес, заявили в оборонном ведомстве.