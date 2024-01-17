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Азербайджан и Турция обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили перспективы военно-технического сотрудничества Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с прибывшей в страну делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.
Армия
17 января 2024 г. 15:20
Азербайджан и Турция обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Заместитель министра обороны Азербайджана – генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с прибывшей в страну делегацией во главе с заместителем министра национальной обороны Турции Джелалом Сами Тюфекчи.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече в Управлении международного военного сотрудничества Минобороны были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Стороны провели обмен мнениями по ряду военно-технических вопросов, представляющих взаимный интерес, заявили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Türkiye discuss development of military-technical cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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