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Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества 15^44 21 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим 1-й армией сухопутных войск Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем.
Армия
21 мая 2025 г. 16:05
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 21 мая принял делегацию во главе с командующим 1-й армией сухопутных войск Турции генералом армии Метином Токелем.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита гости посетили парк "Зяфяр", где возложили венок к памятнику в честь победы.

З.Гасанов на встрече выразил удовлетворение от визита турецкой делегации в Баку. На встрече отмечено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии.

Кроме этого, стороны подчеркнули важность взаимных визитов с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества .Подчеркнув очевидный прогресс в развитии Азербайджанской Армии, генерал М.Токель отметил, что это вызывает искреннюю радость как в Азербайджане, так и в братской Турции.

Турецкую делегацию принял и первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев.

На встрече отмечена важность проведения совместных учений с применением технологических инноваций с учетом требований современности, подчеркнута важность взаимного обмена опытом в подготовке профессиональных кадров.

По информации Минобороны, в ходе встреч стороны обсудили различные аспекты азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Türkiye mull prospects for development of military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub 

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