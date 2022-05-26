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Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества 26 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.
Армия
26 мая 2022 г. 18:17
Азербайджан и Турция обсудили перспективы развития военного сотрудничества

26 мая министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра национальной обороны Турецкой Республики Мухсином Дере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул, что отношения между нашими странами основаны на дружбе и братстве. Министр отметил, что расширение сотрудничества с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной областях в целях повышения оборонной мощи Азербайджана является одним из весомых факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Была подчеркнута важная роль дружеских отношений глав двух братских государств в развитии двусторонних отношений, отмечалась особая значимость поддержки, оказываемой братской Турцией в военной сфере, равно как и в других областях.

В свою очередь, заместитель министра национальной обороны Турции выразил удовлетворение очередным визитом в Азербайджан и подчеркнул важность развития совместной военной индустрии, а также обмена опытом между нашими странами.

Была подчеркнута особая значимость проводимого в Баку фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan.

На встрече были обсуждены перспективы развития и основные векторы азербайджано-турецкого военного сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Türkiyə hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

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