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Азербайджан и Турция будут создавать совместные производственные предприятия

Азербайджан и Турция будут создавать совместные производственные предприятия "Шушинская декларация – наглядный показатель связей высокого уровня между Азербайджаном и Турцией".
Армия
11 мая 2023 г. 18:15
Азербайджан и Турция будут создавать совместные производственные предприятия

"Шушинская декларация – наглядный показатель связей высокого уровня между Азербайджаном и Турцией".

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил находящийся в Турции с визитом министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

З.Гасанов отметил, что министерства обороны двух стран реализовали ряд совместных проектов: "В дальнейшем мы постараемся создавать совместные производственные предприятия. Нас радуют глобальные успехи оборонной промышленности Турции в последние годы.

На прошедшем в Стамбуле фестивале TEXNOFEST президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые виды оружия будут производиться и в нашей стране в ближайшем будущем. Отечественная война показала миру, что в самые трудные времена мы находимся рядом друг с другом".

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye to create joint production enterprises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə birgə istehsal müəssisələri yaradacaq

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