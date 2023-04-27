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Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотники

Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотники Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Армия
27 апреля 2023 г. 20:43
Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотники

Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает Report, информацию распространила турецкая компания Baykar.

Было отмечено, что между Министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией Baykar подписан Протокол о намерениях. Документ подписали заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

В церемонии также принял участие заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə birgə pilotsuz uçuş aparatları istehsal edəcək

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