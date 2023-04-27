Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотники

Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Азербайджан и Турция будут совместно производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Как сообщает Report, информацию распространила турецкая компания Baykar.

Было отмечено, что между Министерством обороны Азербайджана и турецкой компанией Baykar подписан Протокол о намерениях. Документ подписали заместитель министра обороны Азербайджана Агиль Гурбанов и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

В церемонии также принял участие заместитель министра обороны Азербайджана – командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Тахиров.