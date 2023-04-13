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В США обсуждены вопросы подготовки военных пилотов

В США обсуждены вопросы подготовки военных пилотов Азербайджан и США обсудили сотрудничество в области безопасности.
Армия
13 апреля 2023 г. 16:29
В США обсуждены вопросы подготовки военных пилотов

Находящийся с визитом в США заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с заместителем начальника Бюро Национальной гвардии США генерал-лейтенантом Марком Сассевилем.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся с участием посла Азербайджана в США Хазара Ибрагима, стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества в рамках "Программы партнерства со штатом", дальнейшем развитии работы в этом направлении, подготовке военных пилотов и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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