Азербайджан и Сербия подписали план двустороннего военного сотрудничества

Возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана делегация посетила Сербию.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В рамках визита состоялась встреча с помощником министра обороны Республики Сербия Предрагом Бандичем.
В ходе встречи было проанализировано текущее состояние и обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.
Делегация Минобороны посетила Центр миротворческих операций Сербии и ознакомилась с направлениями деятельности центра.
По итогам визита состоялось подписание "Плана военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия на 2025 год".