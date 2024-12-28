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Азербайджан и Сербия подписали план двустороннего военного сотрудничества

Азербайджан и Сербия подписали план двустороннего военного сотрудничества Возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана делегация посетила Сербию.
Армия
28 декабря 2024 г. 18:22
Азербайджан и Сербия подписали план двустороннего военного сотрудничества

Возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана делегация посетила Сербию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита состоялась встреча с помощником министра обороны Республики Сербия Предрагом Бандичем.

В ходе встречи было проанализировано текущее состояние и обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Делегация Минобороны посетила Центр миротворческих операций Сербии и ознакомилась с направлениями деятельности центра.

По итогам визита состоялось подписание "Плана военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия на 2025 год".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

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