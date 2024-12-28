Азербайджан и Сербия подписали план двустороннего военного сотрудничества

Возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана делегация посетила Сербию.

Возглавляемая начальником Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана делегация посетила Сербию.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В рамках визита состоялась встреча с помощником министра обороны Республики Сербия Предрагом Бандичем.

В ходе встречи было проанализировано текущее состояние и обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, проведен обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

Делегация Минобороны посетила Центр миротворческих операций Сербии и ознакомилась с направлениями деятельности центра.

По итогам визита состоялось подписание "Плана военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Сербия на 2025 год".