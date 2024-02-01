Азербайджан и Сербия подписали План двустороннего военного сотрудничества

В рамках двусторонних переговоров с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии между оборонными ведомствами двух стран подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

В рамках двусторонних переговоров с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии между оборонными ведомствами двух стран подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.