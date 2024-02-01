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Азербайджан и Сербия подписали План двустороннего военного сотрудничества

Азербайджан и Сербия подписали План двустороннего военного сотрудничества В рамках двусторонних переговоров с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии между оборонными ведомствами двух стран подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.
Армия
1 февраля 2024 г. 11:03
Азербайджан и Сербия подписали План двустороннего военного сотрудничества

В рамках двусторонних переговоров с участием представителей министерств обороны Азербайджана и Сербии между оборонными ведомствами двух стран подписан План двустороннего военного сотрудничества на 2024 год.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, было обсуждено текущее состояние и перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Сербией, состоялся обстоятельный обмен мнениями по темам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоDefense Ministries of Azerbaijan and Serbia sign bilateral military cooperation plan
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Serbiya arasında hərbi əməkdaşlıq planı imzalanıb

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