Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сфере военного образования

Находящиеся с визитом в нашей стране руководство, профессорско-преподавательский состав и слушатели Университета национальной обороны и Командно-штабного колледжа Саудовской Аравии посетили Институт военного управления Национального университета обороны.

Находящиеся с визитом в нашей стране руководство, профессорско-преподавательский состав и слушатели Университета национальной обороны и Командно-штабного колледжа Саудовской Аравии посетили Институт военного управления Национального университета обороны.

Об этом сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории, системе обучения и научной деятельности Национального университета обороны.

На встрече были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере военного образования, состоялся подробный обмен мнениями о предстоящей работе в этом направлении, был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем делегация посетила Центр военных игр Института военного управления, действующего при Национальном университете обороны. Гости были проинформированы об основных направлениях деятельности, возможностях института и центра.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.