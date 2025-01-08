Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области военного образования

Ректор Национального университета обороны Азербайджана (НУО) генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией Университета обороны Саудовской Аравии во главе с генерал-майором Наидом Атаган оглы Аль-Мутайри.

Ректор Национального университета обороны Азербайджана (НУО) генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией Университета обороны Саудовской Аравии во главе с генерал-майором Наидом Атаган оглы Аль-Мутайри.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения обмена опытом, реализации совместных проектов и другие направлений сотрудничества.

Гостям рассказали о деятельности НУО, включая историю его создания. Также делегацию ознакомили с результатами реформ в области военного образования в Азербайджане.