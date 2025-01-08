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Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области военного образования

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области военного образования Ректор Национального университета обороны Азербайджана (НУО) генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией Университета обороны Саудовской Аравии во главе с генерал-майором Наидом Атаган оглы Аль-Мутайри.
Армия
8 января 2025 г. 18:47
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в области военного образования

Ректор Национального университета обороны Азербайджана (НУО) генерал-майор Гюндуз Абдулов встретился с делегацией Университета обороны Саудовской Аравии во главе с генерал-майором Наидом Атаган оглы Аль-Мутайри.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи обсуждались вопросы расширения обмена опытом, реализации совместных проектов и другие направлений сотрудничества.

Гостям рассказали о деятельности НУО, включая историю его создания. Также делегацию ознакомили с результатами реформ в области военного образования в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Saudi Arabia discuss cooperation in military education
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Səudiyyə arasında hərbi təhsil sahəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi genişləndiriləcək

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