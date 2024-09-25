Азербайджан и Россия обсудили перспективы военно-технического сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевыв в рамках 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выс

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрием Шугаевыв в рамках 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEХ в Бакинском Экспо-Центре.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что стороны обсудили роль военно-технического сотрудничества в обеспечении мира и безопасности в регионе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

По данным ведомства, после встречи был проведен осмотр стендов российских военно-промышленных компаний, представленных на международной выставке. Азербайджанской и российской делегациям было обстоятельно рассказано о представленном вооружении, технике, авиации и летательных средствах.