Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития военного сотрудничества

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде провел встречу с главой Генштаба ВС этой страны, генералом Гамаром Джавид Баджва.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимный интерес, включая вопросы укрепления мира и стабильности в регионах, в которых расположены два государства.

Генерал также предоставил послу информацию об усилиях армии Пакистана в укреплении мира и желании страны сыграть роль в процветании региона.