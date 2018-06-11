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    Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития военного сотрудничества

    Посол Азербайджана в Пакистане провел встречу с главой Генштаба ВС

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде провел встречу с главой Генштаба ВС этой страны, генералом Гамаром Джавид Баджва.

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, стороны обсудили вопросы, вызывающие взаимный интерес, включая вопросы укрепления мира и стабильности в регионах, в которых расположены два государства.

    Генерал также предоставил послу  информацию об усилиях армии Пакистана в укреплении мира и желании страны сыграть роль в процветании региона.

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