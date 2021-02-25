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Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития военного сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития военного сотрудничества 25 февраля в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором Орг
Армия
25 февраля 2021 г. 18:50
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы развития военного сотрудничества

25 февраля в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с генеральным директором Организации пограничных работ Исламской Республики Пакистан генерал-майором Кямалем Азфаром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, в том числе в области инженерного обеспечения. Было подчеркнуто, что сотрудничество между армиями двух стран, построенное на дружественных и братских отношениях, успешно развивается.

Стороны также обменялись мнениями по привлечению пакистанских специалистов к работе по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также по текущему состоянию и перспективам развития военных отношений между нашими странами.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Pakistan arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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