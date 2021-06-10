Азербайджан и Пакистан обсудили в Баку вопросы в области военной авиации

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакист

Заместитель министра обороны – командующий Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджанской Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного управления военных операций армии Пакистана генерал-майором Науманом Закарией.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Выразив удовлетворение обучением азербайджанских военных пилотов в Академии Военно-воздушных сил Пакистана, генерал-лейтенант Р. Таиров отметил, что развитие сотрудничества между двумя странами в области военной авиации, в том числе связей в военно-образовательной и других сферах вносит вклад в дальнейшее укрепление боеспособности армий наших стран.

Генерал-майор Науман Закария отметил, что обучение военных пилотов Азербайджана в военных учебных заведениях Пакистана, подготовка экипажей вертолетов ВВС Пакистана в авиационных учебных центрах Азербайджана являются показателем успешного развития сотрудничества в области военной авиации двух стран.

На встрече стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между ВВС Азербайджана и Пакистана.