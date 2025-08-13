Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военного сотрудничества

О нас

Армия
13 августа 2025 г. 18:44
В столице Пакистана - Исламабаде состоялась встреча делегации во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана, генерал-полковником Керимом Велиевым с руководством Министерства обороны Пакистана.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран, обменялись мнениями о перспективах его развития и рассмотрели вопросы, представляющие взаимный интерес.

В завершение встречи генерал-полковник Велиев от имени руководства Минобороны Азербайджана поздравил фельдмаршала Асим Мунира и личный состав армии Пакистана с Днем независимости, а также с успехами, достигнутыми в ходе операции "Торжество справедливости".

Фельдмаршалу Асиму Муниру была вручена медаль "За заслуги в области военного сотрудничества", присвоенная приказом министра обороны Азербайджана.

Кроме того, начальник Генштаба ВС Азербайджана примет участие в первом военном параде, посвященном Дню независимости и "Торжества справедливости", который пройдет в Исламабаде.

