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Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военных связей

Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военных связей 11 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Муджахидом Анвар Ханом.
Армия
11 января 2021 г. 20:14
Азербайджан и Пакистан обсудили расширение военных связей

11 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Муджахидом Анвар Ханом.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, на встрече было выражено удовлетворение традиционной дружбой и взаимным доверием между нашими народами, а также развитием азербайджано-пакистанских отношений по восходящей линии и уровнем стратегического партнерства.

Командующий ВВС Пакистана в свою очередь поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал погибшим военнослужащим и гражданским лицам милости Аллаха, а раненым - исцеления.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества и дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, в том числе между военно-воздушными силами двух стран.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Pakistan hərbi əlaqələrin genişləndirilməsini müzakirə edib

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