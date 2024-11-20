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Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военных связей

Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военных связей Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с рабочим визитом в Пакистане для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024, встр
Армия
20 ноября 2024 г. 11:56
Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военных связей

Первый заместитель министра обороны Азербайджана – начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев, находящийся с рабочим визитом в Пакистане для участия в 12-й Международной оборонной выставке и семинаре IDEAS 2024, встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Сахиром Шамшадом Мирзой.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"На встрече обсуждены текущее состояние военных связей между Азербайджаном и Пакистаном, основанных на дружеских и братских отношениях, а также новые перспективы совместного сотрудничества", - отмечается в информации.

Стороны подчеркнули, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном развивается по восходящей линии.

Велиев и Мирза отметили важность подобных встреч для дальнейшего укрепления отношений, провели обстоятельный обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих интерес.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan hərbi əlaqələrinin yeni perspektivləri müzakirə edilib

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