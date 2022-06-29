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Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития военного сотрудничества 29 июня первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Воен
Армия
29 июня 2022 г. 17:47
Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы развития военного сотрудничества

29 июня первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики - начальник Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев выразил удовлетворение уровнем дружественных и братских отношений между странами. Начальник Генерального штаба отметил важность дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в сфере безопасности и обороны, в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, командующий ВВС Пакистана, в свою очередь, подчеркнул важность проведения подобных встреч и расширения взаимных связей в укреплении отношений между двумя странами.

На встрече также были обсуждены вопросы проведения совместных учений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Pakistan discuss prospects for dev't of military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Pakistan hərbi əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub

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