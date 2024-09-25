Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел переговоры с директором Департамента стратегического планирования Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел переговоры с директором Департамента стратегического планирования Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, встреча прошла на полях 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 в Баку.

Гасанов отметил, что развитие сотрудничества в военно-технической сфере служит интересам народов Азербайджана и Пакистана. Он подчеркнул, что взаимные визиты и встречи в различных форматах является ярким примером тесного сотрудничества между странами.

Стороны обсудили возможности развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.