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Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военного сотрудничества

Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военного сотрудничества Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел переговоры с директором Департамента стратегического планирования Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом.
Армия
25 сентября 2024 г. 16:27
Азербайджан и Пакистан обсудили перспективы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел переговоры с директором Департамента стратегического планирования Пакистана генерал-лейтенантом Юсуфом Джамалом.

Как сообщили Report в пресс-службе Минобороны, встреча прошла на полях 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 в Баку.

Гасанов отметил, что развитие сотрудничества в военно-технической сфере служит интересам народов Азербайджана и Пакистана. Он подчеркнул, что взаимные визиты и встречи в различных форматах является ярким примером тесного сотрудничества между странами.

Стороны обсудили возможности развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Pakistan arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

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