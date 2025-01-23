Азербайджан и Пакистан договорились о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками

15:32

Заместитель командующего Сухопутными войсками армии Азербайджана генерал-майор Ильгар Лятифов встретился с делегацией во главе с директором по военным операциям Вооруженных сил Пакистана генерал-майором Абдуллой Кашифом, находящейся с официальным визитом в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере.

Стороны подчеркнули важность усиления обмена опытом для повышения знаний и навыков военнослужащих, а также увеличения интенсивности совместных учений.

По итогам встречи подписана "Инструкция о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками армии Азербайджана и Сухопутными войсками армии Пакистана".