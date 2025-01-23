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Азербайджан и Пакистан договорились о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками

Азербайджан и Пакистан договорились о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками 15:32
Армия
23 января 2025 г. 15:44
Азербайджан и Пакистан договорились о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками

Заместитель командующего Сухопутными войсками армии Азербайджана генерал-майор Ильгар Лятифов встретился с делегацией во главе с директором по военным операциям Вооруженных сил Пакистана генерал-майором Абдуллой Кашифом, находящейся с официальным визитом в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Минобороны, на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере.

Стороны подчеркнули важность усиления обмена опытом для повышения знаний и навыков военнослужащих, а также увеличения интенсивности совместных учений.

По итогам встречи подписана "Инструкция о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками армии Азербайджана и Сухопутными войсками армии Пакистана".

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Версия на английском языке Azerbaijan and Pakistan agree to hold staff negotiations between their Land Forces
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Pakistan Quru Qoşunları arasında təlimat sənədi imzalanıb

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