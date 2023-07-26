Азербайджан и Нигерия обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Между Азербайджаном и Нигерией обсуждалось сотрудничество в военно-технической сфере.
Об этом Report сообщили в Министерстве оборонной промышленности.
Было отмечено, что во второй день международной выставки оборонной промышленности IDEF-2023 в Стамбуле (Турция), заместитель министра оборонной промышленности Вугар Мустафаев встретился с министром обороны Нигерии Ибрагимом Абубакаром Каной. На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества.
Затем технический директор компании Baykar Сельчук Байрактар и председатель Управления оборонной промышленности Турецкой Республики Халук Гергюн посетили стенд Министерства оборонной промышленности. Во время посещения стенда с гостями встретились заместитель министра Вугар Мустафаев и заместитель министра обороны - начальник Главного управления военно-технического снабжения Агиль Гурбанов.
На встрече состоялся обмен мнениями по развитию существующего сотрудничества и другим интересующим вопросам.
В заключение Сельчуку Байрактару был вручен подарок.