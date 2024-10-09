Азербайджан и НАТО обсудили вопросы военного сотрудничества

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком, находящимся с визитом в на

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с генеральным директором Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком, находящимся с визитом в нашей стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник К.Велиев высоко оценил нынешний уровень отношений с НАТО и подчеркнул важность развития взаимного сотрудничества.

Рассказав об исторической значимости славной победы в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, начальник Генерального штаба особо подчеркнул, что в ходе военных операций азербайджанская армия неукоснительно придерживалась норм и принципов международного гуманитарного права, не беря под прицел гражданское население.

"Наша страна стремительными темпами проводит созидательно-восстановительные работы на освобожденных территориях, а также деятельность по гуманитарному разминированию. Главным препятствием, стоящим перед нами, является минный террор, возникший в результате армянской оккупации", - сказал генерал-полковник К.Велиев.

Гости также были подробно проинформированы о текущей обстановке на условной азербайджано-армянской границе.

Генерал-полковник К.Велиев отметил большой вклад в подготовку наших подразделений в рамках Концепции оперативных возможностей НАТО и подчеркнул необходимость дальнейшего продолжения сотрудничества.

Начальник Генерального штаба особо отметил, что размещение наблюдательной миссии Европейского союза на территории Армении на условной границе, а также вооружение Армении некоторыми странами, расположенными за пределами региона, в частности Францией, привели к активизации реваншистских сил в Армении, породили препятствия на пути нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и препятствуют мирному процессу, обостряя ситуацию на Южном Кавказе.

Генерал-лейтенант Я.Адамчак выразил удовлетворение визитом в нашу страну, высоко оценил деятельность военнослужащих азербайджанской армии во всех сферах в рамках партнерства с НАТО, в том числе выразил благодарность за вклад в небоевую миссию "Решительная поддержка" в Афганистане и в другие миротворческие миссии.

На встрече были обсуждены аспекты сотрудничества в военной, военно-образовательной областях, вопросы региональной безопасности и другие вопросы.

В рамках визита делегация НАТО посетила Аллею шехидов, почтив память шехидов трагедии 20 Января и Первой Карабахской войны, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Гости также побывали в Парке военных трофеев, осмотрели огнестрельное оружие, бронетанковую и специальную технику, артиллерийские установки, ракетные комплексы и другие средства военного назначения, захваченные в качестве трофеев у противника во время Отечественной войны.

Во время пребывания в нашей стране делегация НАТО также посетила Военный институт имени Гейдара Алиева и воинскую часть ВМС.