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Азербайджан и НАТО обсудили развитие связей

Азербайджан и НАТО обсудили развитие связей В ходе визита в Азербайджан в рамках мероприятия "15-ые Дни НАТО" делегация, возглавляемая заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном, посетила воен
Армия
5 декабря 2024 г. 13:52
Азербайджан и НАТО обсудили развитие связей

В ходе визита в Азербайджан в рамках мероприятия "15-ые Дни НАТО" делегация, возглавляемая заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе (SHAPE), начальником Управления партнерства контр-адмиралом Бруасдалом Гуннштейном, посетила военно-учебные заведения и Н-скую воинскую часть.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Делегация НАТО сначала посетила Военный институт имени Гейдара Алиева, где был представлен брифинг о деятельности учебного заведения, его образовательных программах и работе в сфере международного сотрудничества.

Затем гости посетили Центр военных игр Института военного управления Национального университета обороны, где наблюдали за учебно-тренировочным курсом, проводимым мобильной тренинговой группой Командования объединенных сил со штаб-квартирой в Брунссуме, в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2024 год.

После этого делегация НАТО отправилась в Н-скую воинскую часть ВМС. Гостям был представлен брифинг, в котором рассказывалось об истории создания воинской части и ее деятельности. В ходе встречи обсуждались перспективы успешного развития отношений между Азербайджаном и НАТО, реформы, проводимые в азербайджанской армии, а также ряд вопросов, представляющих интерес.

В завершение делегации было представлено оборудование палубно-поисковой группы по "Воспрещению действий в море", заявленное в Концепции оперативных возможностей НАТО.

В заключение делегация понаблюдала за занятиями по боевой подготовке палубно-поисковой группы по "Воспрещению действий в море", заявленное в Концепции оперативных возможностей НАТО.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-NATO əlaqələrinin inkişafı müzakirə edilib

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