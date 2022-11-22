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Азербайджан и НАТО обсудили развитие связей

Азербайджан и НАТО обсудили развитие связей 22 ноября делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках "Дней НАТО", посетила Национальный университет обороны.
Армия
22 ноября 2022 г. 17:47
Азербайджан и НАТО обсудили развитие связей

22 ноября делегация во главе с заместителем начальника Верховного штаба союзных сил НАТО в Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом, находящаяся с визитом в Азербайджане в рамках "Дней НАТО", посетила Национальный университет обороны.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, ректор Национального университета обороны генерал-лейтенант Гейдар Пириев отметил, что встречи, проводимые в рамках сотрудничества с НАТО, продуктивны для обеих сторон. Была выражена заинтересованность нашей страны в дальнейшем расширении военного сотрудничества с НАТО.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, контр-адмирал Г.Брусдал особо подчеркнул, что работа, проводимая в различных сферах деятельности Азербайджанской армии, благотворно отражается и на сфере военного образования. Высоко оценив деятельность военнослужащих Азербайджанской армии в рамках различных программ НАТО, гость отметил успешное продолжение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО.

Затем гостям был представлен брифинг, посвященный направлениям деятельности, структуре и предстоящим задачам Национального университета обороны и действующих при нем военно-учебных заведений.

Делегация НАТО, в свою очередь, представила презентации, отражающие историю, структуру организации и отношения между Азербайджаном и НАТО.

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Версия на английском языке ФотоDevelopment of NATO-Azerbaijan relations discussed
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-NATO əlaqələrinin inkişafı müzakirə edilib

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