Азербайджан и Литва обсудили вопросы сотрудничества в области военной медицины

В Баку состоялась встреча между военными врачами-специалистами министерств обороны Азербайджана и Литвы в целях обмена опытом в области военной медицины.

В Баку состоялась встреча между военными врачами-специалистами министерств обороны Азербайджана и Литвы в целях обмена опытом в области военной медицины.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в области военной медицины, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Литовской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в армии Азербайджана, а также по вопросам военно-медицинского обеспечения.

Затем гости посетили несколько военно-медицинских учреждений, находящихся в подчинении Медицинского управления, и ознакомились с созданными здесь условиями.