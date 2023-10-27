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Азербайджан и Литва обсудили вопросы сотрудничества в области военной медицины

Азербайджан и Литва обсудили вопросы сотрудничества в области военной медицины В Баку состоялась встреча между военными врачами-специалистами министерств обороны Азербайджана и Литвы в целях обмена опытом в области военной медицины.
Армия
27 октября 2023 г. 12:02
Азербайджан и Литва обсудили вопросы сотрудничества в области военной медицины

В Баку состоялась встреча между военными врачами-специалистами министерств обороны Азербайджана и Литвы в целях обмена опытом в области военной медицины.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о сотрудничестве в области военной медицины, а также по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес. Литовской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в армии Азербайджана, а также по вопросам военно-медицинского обеспечения.

Затем гости посетили несколько военно-медицинских учреждений, находящихся в подчинении Медицинского управления, и ознакомились с созданными здесь условиями.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Lithuania mull issues of cooperation in field of military medicine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ilə Litva arasında hərbi tibb sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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