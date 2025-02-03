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Азербайджан и Казахстан обсудили военное сотрудничество

Азербайджан и Казахстан обсудили военное сотрудничество Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов в рамках визита в Казахстан встретился с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.
Армия
3 февраля 2025 г. 18:37
Азербайджан и Казахстан обсудили военное сотрудничество

Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов в рамках визита в Казахстан встретился с министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксылыковым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече стороны подчеркнули, что военное сотрудничество между двумя странами основано на братских отношениях, имеющих исторические корни.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности.

Затем прошла встреча с заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-майором Шейх-Хасаном Жазыкбаевым.

Стороны отметили необходимость подобных встреч в целях расширения военного сотрудничества и подчеркнули, что совместные учения способствуют повышению профессионального уровня военнослужащих и дальнейшему укреплению армий обеих стран.

На встрече стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Qazaxıstan hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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