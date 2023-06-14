Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в области военной медицины

Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в области военной медицины.

Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в области военной медицины.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегация во главе с начальником Медицинского управления Министерства обороны генерал-майором медицинской службы Фирудином Набиевым побывала с визитом в Казахстане.

В ходе визита состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в области военной медицины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.