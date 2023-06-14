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Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в области военной медицины

Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в области военной медицины Были обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в области военной медицины.
Армия
14 июня 2023 г. 19:21
Азербайджан и Казахстан обсудили сотрудничество в области военной медицины

Между Азербайджаном и Казахстаном обсуждены вопросы сотрудничества в области военной медицины.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Делегация во главе с начальником Медицинского управления Министерства обороны генерал-майором медицинской службы Фирудином Набиевым побывала с визитом в Казахстане.

В ходе визита состоялся подробный обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном в области военной медицины, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan discuss issues of cooperation in military medicine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Qazaxıstan hərbi tibb sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

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