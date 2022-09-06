О нас

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества

Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества В рамках проходящей в Бакинском Экспо-центре 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Казахстана генералом-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.
Армия
6 сентября 2022 г. 16:33
Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества

В рамках проходящей в Бакинском Экспо-центре 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Казахстана генералом-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи была отмечена важность расширения военного, военно-технического сотрудничества, сотрудничества в области военного образования, интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп и обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, Kazakhstan discuss expansion of military cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Qazaxıstan arasında hərbi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

Другие новости из категории

Азербайджан и Израиль обсудили вопросы укрепления военного сотрудничества
Азербайджан и Израиль обсудили вопросы укрепления военного сотрудничества
6 сентября 2022 г. 16:40
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью
Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью
6 сентября 2022 г. 15:45
Закир Гасанов встретился с министром обороны Боснии и Герцеговины
ФотоЗакир Гасанов встретился с министром обороны Боснии и Герцеговины
6 сентября 2022 г. 15:31
Министр обороны Руанды прибыл в Азербайджан
ФотоМинистр обороны Руанды прибыл в Азербайджан
6 сентября 2022 г. 15:17
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
Мадат Гулиев: Изготовленная в Азербайджане новая техника для разминирования испытана в Карабахе
6 сентября 2022 г. 15:12
Закир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции
ФотоЗакир Гасанов встретился с начальником Генштаба Турции
6 сентября 2022 г. 14:41
Впервые продемонстрирована система дистанционной стабилизации оружия производства Азербайджана
ФотоВпервые продемонстрирована система дистанционной стабилизации оружия производства Азербайджана
6 сентября 2022 г. 14:29
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны
6 сентября 2022 г. 14:28
Азербайджанский инновационный комплекс оборонительных укреплений размещен на освобожденных территориях
ФотоАзербайджанский инновационный комплекс оборонительных укреплений размещен на освобожденных территориях
6 сентября 2022 г. 14:19
На выставке ADEX представлен произведенный в Азербайджане беспилотник
На выставке ADEX представлен произведенный в Азербайджане беспилотник
6 сентября 2022 г. 14:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi