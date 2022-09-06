Азербайджан и Казахстан обсудили развитие военного сотрудничества

В рамках проходящей в Бакинском Экспо-центре 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Казахстана генералом-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.

В рамках проходящей в Бакинском Экспо-центре 4-й Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2022 министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с заместителем министра обороны Казахстана генералом-лейтенантом Русланом Шпекбаевым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи была отмечена важность расширения военного, военно-технического сотрудничества, сотрудничества в области военного образования, интенсификации взаимных визитов на уровне экспертных групп и обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес.