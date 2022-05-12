О нас
Аудио новости

Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений

Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений 12 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым.
Армия
12 мая 2022 г. 14:48
Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений

12 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что отношения между нашими государствами базируются на прочном историческом фундаменте и теплых, братских отношениях.

Генерал-полковник З.Гасанов подробно проинформировал делегацию о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря победе в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Министр обороны также рассказал о реформах, проводимых в Азербайджанской армии с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, и модели Вооруженных сил Турции.

Передав приветствия министра обороны Казахстана, генерал-лейтенант С.Изтлеуов подчеркнул важность взаимных визитов с точки зрения расширения военного сотрудничества.

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в деле повышения профессионализма военнослужащих обеих стран.

В заключение состоялся обмен мнениями по текущему состоянию, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-образовательной сферах, в военной разведке и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Kazakhstan mull joint military exercises
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qazaxıstanın birgə hərbi təlimlər keçirməsi müzakirə olunub

Самое читаемое

Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
Зеленский поздравил украинцев с Днем Победы
9 мая 2022 г. 10:42
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
Халаф Халафов: Вопрос семи сел Газаха и Керки будет решен путем обсуждения
10 мая 2022 г. 11:08
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
Завершился первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2022
11 мая 2022 г. 01:38
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС РФ составили 25 650 человек
9 мая 2022 г. 10:47
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
Шри-Ланка вводит чрезвычайное положение
7 мая 2022 г. 05:40
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
Руслан Алиев: Нашу газовую сеть можно оценить в 7 баллов
11 мая 2022 г. 15:19
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
В Красноярском крае семь человек погибли из-за пожаров
9 мая 2022 г. 10:26
Зеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
ФотоЗеленский наградил отличившихся в боях азербайджанцев-военнослужащих Украины
7 мая 2022 г. 12:06
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
Генштаб ВСУ: Общие потери ВС России составили 25 100 человек
7 мая 2022 г. 11:48
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
Cтало известно кто объявит голосование Азербайджана на Евровидении-2022
9 мая 2022 г. 20:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi