Азербайджан и Казахстан обсудили проведение совместных военных учений

12 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым.

12 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией во главе с начальником Главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана генерал-лейтенантом Сериком Изтлеуовым.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны отметил, что отношения между нашими государствами базируются на прочном историческом фундаменте и теплых, братских отношениях.

Генерал-полковник З.Гасанов подробно проинформировал делегацию о работе, проводимой на территориях, освобожденных благодаря победе в Отечественной войне, одержанной под руководством президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Министр обороны также рассказал о реформах, проводимых в Азербайджанской армии с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, и модели Вооруженных сил Турции.

Передав приветствия министра обороны Казахстана, генерал-лейтенант С.Изтлеуов подчеркнул важность взаимных визитов с точки зрения расширения военного сотрудничества.

На встрече была особо отмечена важность проведения совместных учений в деле повышения профессионализма военнослужащих обеих стран.

В заключение состоялся обмен мнениями по текущему состоянию, перспективам развития сотрудничества в военной, военно-образовательной сферах, в военной разведке и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.