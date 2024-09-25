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Азербайджан и Катар обсудили военно-техническое сотрудничество

Азербайджан и Катар обсудили военно-техническое сотрудничество Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с исполнительным директором катарской компании по обороне и безопасности Barzan Holdings Абдуллой аль-Хатером, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 5-й Международной оборонной выстав
Армия
25 сентября 2024 г. 17:05
Азербайджан и Катар обсудили военно-техническое сотрудничество

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с исполнительным директором катарской компании по обороне и безопасности Barzan Holdings Абдуллой аль-Хатером, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 5-й Международной оборонной выставке ADEX-2024.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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