Азербайджан и Катар обсудили военно-техническое сотрудничество

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с исполнительным директором катарской компании по обороне и безопасности Barzan Holdings Абдуллой аль-Хатером, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 5-й Международной оборонной выстав

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с исполнительным директором катарской компании по обороне и безопасности Barzan Holdings Абдуллой аль-Хатером, находящимся с визитом в Азербайджане для участия в 5-й Международной оборонной выставке ADEX-2024.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и Катаром, состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.