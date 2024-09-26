Азербайджан и Израиль подписали меморандум в сфере оборонной промышленности

AS Holdings и ее дочерняя компания Ari Arms, международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия по стандартам НАТО, сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании с государственной компанией "Азерсилах", подведомственно

AS Holdings и ее дочерняя компания Ari Arms, международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия по стандартам НАТО, сегодня подписали Меморандум о взаимопонимании с государственной компанией "Азерсилах", подведомственной Министерству оборонной промышленности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом написал на своей странице в соцсети "X" посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

"Это важное партнерство способствует сближению наших стран, а также совместному развитию и общим усилиям по укреплению нашей независимости и национальной безопасности. В церемонии подписания приняли участие представители различных министерств и ведомств", - написал дипломат.