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Азербайджан и Израиль обсудили вопросы военного сотрудничества

Азербайджан и Израиль обсудили вопросы военного сотрудничества Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 3 октября встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Израиля Биньямином Ганцем.
Армия
3 октября 2022 г. 20:38
Азербайджан и Израиль обсудили вопросы военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 3 октября встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с министром обороны Израиля Биньямином Ганцем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Накануне встречи израильская делегация посетила Аллею шехидов, почтив светлую память героических сынов Азербайджана, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Родины, и возложила венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем в Министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи.

Министр обороны Израиля прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов отметил высокий уровень двустороннего партнерства, играющего весомую роль не только в развитии Азербайджана и Израиля, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Поблагодарив за теплый прием, Б.Ганц, в свою очередь, подчеркнул важность дальнейшего развития двустороннего военного сотрудничества, отметив значимость проведения подобных встреч.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Израилем в военной, военно-технической областях, организацию рабочих встреч на уровне военных специалистов различных специализаций и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Israeli defense ministers discuss military cooperation 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla İsrail arasında hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib

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