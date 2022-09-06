Азербайджан и Израиль обсудили вопросы укрепления военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с главой израильской компании Rafael Йоав Хар Эвеном, прибывшим в нашу страну для участия в IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022, проходящей в Baku Expo Cente

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с главой израильской компании Rafael Йоав Хар Эвеном, прибывшим в нашу страну для участия в IV Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2022, проходящей в Baku Expo Center.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о важности укрепления военного сотрудничества между Азербайджаном и Израилем и вкладе наших стран в региональную безопасность, в то же время была особо подчеркнута необходимость подобных встреч и взаимных визитов в укреплении азербайджано-израильского военного сотрудничества.