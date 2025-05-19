Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Азербайджан и Израиль обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках официального визита в Тель-Авив встретился с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и начальником генштаба Сил обороны генерал-лейтенантом Эялем Замиром.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

На встречах был особо отмечен высокий уровень отношений между Азербайджаном и Израилем, состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития двустороннего военного сотрудничества.

На состоявшейся в рамках официального визита встрече между заместителем министра обороны Азербайджанской Республики - генеральным директором Агилем Гурбановым и генеральным директором Министерства обороны Израиля Амиром Барамом были обсуждены меры по расширению двустороннего сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях, а также планы на перспективу.

Руководящий состав министерства также посетил Главный оперативный центр Армии обороны Израиля и ознакомился с проводимой здесь работой.