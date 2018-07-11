Азербайджан и Израиль начнут совместное производство новых видов БПЛА

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ Заместитель министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаев принял делегацию во главе с председателем Совета директоров израильской компании Aeronautics Йедидиа Яарином.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства оборонной промышленности республики, замминистра Яхья Мусаев поздравил Йедидиа Яарина с назначением на пост председателя Совета директоров компании Aeronautics, пожелал ему успехов в деятельности.

Замминистра проинформировал делегацию о деятельности министерства оборонной промышленности.

На встрече была обсуждена успешная деятельность совместного предприятия AZAD Systems, специализированного на производстве в Азербайджане различных беспилотных летательных аппаратов на основе совместного проекта между министерством оборонной промышленности и компанией Aeronautics.

Глава делегации Йедидиа Яарин поблагодарил за теплый прием.

В завершении между министерством оборонной промышленности и компанией Aeronautics был подписан протокол о намерениях по совместному производству новых видов беспилотных систем.