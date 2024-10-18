Азербайджан и Италия провели штабные переговоры

Военные Азербайджана и Италии провели в Баку штабные переговоры.

Военные Азербайджана и Италии провели в Баку штабные переговоры.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, штабные переговоры проведены в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Италии.

"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, стороны подчеркнули значимость региональной и международной безопасности, важность совместной работы для обеспечения мира", - отмечает ведомство.

Военные двух стран также провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, проанализировали вопросы сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях.

По окончании встречи подписаны протоколы, отмечает оборонное ведомство.