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Азербайджан и Италия провели штабные переговоры

Азербайджан и Италия провели штабные переговоры Военные Азербайджана и Италии провели в Баку штабные переговоры.
Армия
18 октября 2024 г. 15:23
Азербайджан и Италия провели штабные переговоры

Военные Азербайджана и Италии провели в Баку штабные переговоры.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

По данным ведомства, штабные переговоры проведены в соответствии с Планом двустороннего сотрудничества на 2024 год, подписанным между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом Италии.

"На встрече, состоявшейся в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны, стороны подчеркнули значимость региональной и международной безопасности, важность совместной работы для обеспечения мира", - отмечает ведомство.

Военные двух стран также провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией, проанализировали вопросы сотрудничества в военно-технической и военно-образовательной областях.

По окончании встречи подписаны протоколы, отмечает оборонное ведомство.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and Italy hold staff talks
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İtaliya arasında "Qərargah danışıqları" keçirilib

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