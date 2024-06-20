Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По информации ведомства, замминистра обороны – генеральный директор Агиль Гурбанов в рамках своего визита в Италию провел встречу с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

Представители ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сферах, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду других вопросов.

Стороны отметили, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на стратегическом партнерстве, сообщили в Минобороны.