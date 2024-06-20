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Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военно-технической сфере Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах.
Армия
20 июня 2024 г. 17:08
Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военно-технической сфере

Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в военной и военно-технической сферах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

По информации ведомства, замминистра обороны – генеральный директор Агиль Гурбанов в рамках своего визита в Италию провел встречу с министром обороны этой страны Гвидо Крозетто.

Представители ведомств обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в военной и военно-технической сферах, состоялся обмен мнениями по совместным проектам и ряду других вопросов.

Стороны отметили, что отношения между Азербайджаном и Италией основаны на стратегическом партнерстве, сообщили в Минобороны.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Italy discuss military-technical cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İtaliya arasında hərbi-texniki sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunub

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