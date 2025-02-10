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Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития военного сотрудничества Первый заместитель командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана - начальник штаба капитан первого ранга Теймур Муршудов встретился с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.
Армия
10 февраля 2025 г. 15:31
Азербайджан и Иран обсудили перспективы развития военного сотрудничества

Первый заместитель командующего Военно-морскими силами (ВМС) Азербайджана - начальник штаба капитан первого ранга Теймур Муршудов встретился с командующим ВМС Ирана контр-адмиралом Шахрамом Ирани.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, встреча прошла в рамках многонациональных военно-морских учений "AMAN-25" и Диалога "AMAN", проходящих в городе Карачи Исламской Республики Пакистан.

На встрече обсуждались перспективы развития сотрудничества между азербайджанскими и иранскими военными моряками для обеспечения безопасности Каспийского моря, а также подчеркнута важность проведения совместных учений в морских водах для обмена опытом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran arasında hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə edilib

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