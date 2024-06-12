Азербайджан и Грузия провели обмен опытом в сфере военной информации

Азербайджан и Грузия обменялись опытом в сфере военной информации.

Азербайджан и Грузия обменялись опытом в сфере военной информации.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В Баку состоялась встреча между представителями пресс-службы главного управления Министерства обороны и департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Министерства обороны Грузии.

На встрече состоялся обмен мнениями по организации стратегической коммуникационной работы в армиях обеих стран, обсуждены перспективы развития совместного сотрудничества в области военной информации.

Затем делегации был представлен брифинг, связанный с работой, проделанной министерством обороны в сфере коммуникаций, в том числе медиа и связей с общественностью.