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Азербайджан и Грузия провели обмен опытом в сфере военной информации

Азербайджан и Грузия провели обмен опытом в сфере военной информации Азербайджан и Грузия обменялись опытом в сфере военной информации.
Армия
12 июня 2024 г. 17:34
Азербайджан и Грузия провели обмен опытом в сфере военной информации

Азербайджан и Грузия обменялись опытом в сфере военной информации.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В Баку состоялась встреча между представителями пресс-службы главного управления Министерства обороны и департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью Министерства обороны Грузии.

На встрече состоялся обмен мнениями по организации стратегической коммуникационной работы в армиях обеих стран, обсуждены перспективы развития совместного сотрудничества в области военной информации.

Затем делегации был представлен брифинг, связанный с работой, проделанной министерством обороны в сфере коммуникаций, в том числе медиа и связей с общественностью.

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Версия на английском языке Azerbaijan and Georgia exchange mutual experience in military information
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan arasında hərbi informasiya sahəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparılıb

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