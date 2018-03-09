Азербайджан и Грузия подписали план двустороннего военного сотрудничества

© Mod.gov.az

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ 9-го марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой министром обороны Грузии господином Леваном Изориа.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Перед встречей грузинская делегация, посетив Аллею почетного захоронения, почтила память и возложила цветы к могилам общенационального лидера Гейдара Алиева и выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой. Посетив Аллею шехидов, делегация также почтила память героических сынов Родины, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложила венки и цветы на их могилы.

Затем в министерстве обороны состоялась официальная церемония встречи грузинской делегации. Министр обороны Грузии прошел перед почетным караулом, после чего были исполнены государственные гимны двух стран. Согласно протоколу, Л.Изориа оставил запись в "Книге почета".

Министры обороны двух стран провели встречу один на один, после чего состоялась встреча в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал-полковник Закир Гасанов подчеркнул, что наше стратегическое партнерство находится на высоком уровне и это играет важную роль не только в развитии наших стран, но и в обеспечении безопасности во всем регионе.

Отмечая, что военное сотрудничество наших стран осуществляется посредством обеспечения безопасности региональных экономических проектов, программ, реализуемых как на двусторонней основе, так и в рамках НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия, генерал-полковник З.Гасанов подчеркнул важность расширения сфер деятельности данного сотрудничества.

Министр обороны Азербайджана довел до внимания гостей, что Армения, являясь оккупационной страной, создает серьезную угрозу для региональной безопасности и на государственном уровне оказывает постоянную поддержку сепаратизму. Министр, еще раз выразив благодарность грузинскому народу за поддержку Азербайджана в международных организациях и признание его территориальной целостности, подчеркнул, что Азербайджан тоже признает и поддерживает территориальную целостность Грузии.

Л.Изориа, выразив удовлетворенность совершением своего очередного визита в Азербайджан, вновь подчеркнул, что это является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между нашими странами. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между нашими странами, министр обороны Грузии особо подчеркнул важность подобных встреч с точки зрения расширения сотрудничества.

В ходе встречи министры обороны обсудили вопросы сотрудничества между руководимыми им структурами в сфере верификации и контроля над вооружением. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-медицинских сферах, проведении совместных военных учений, организации рабочих встреч и вопросах, представляющих взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан план двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.