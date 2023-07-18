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Азербайджан и Грузия обсудили военное сотрудничество

Азербайджан и Грузия обсудили военное сотрудничество 17 июля заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем командующего Силами обороны Республики Грузия, гене
Армия
18 июля 2023 г. 16:06
Азербайджан и Грузия обсудили военное сотрудничество

17 июля заместитель министра обороны - командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с заместителем командующего Силами обороны Республики Грузия, генерал-майором Зазой Чхаидзе.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, поприветствовав гостей, генерал-лейтенант Р.Таиров выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Была особо подчеркнута значимость развития сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области военной авиации и противовоздушной обороны, равно как и в других областях. Гости также были проинформированы об успешных реформах, проводимых в азербайджанской армии.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генерал-майор З.Чхаидзе, в свою очередь, поблагодарил за оказанное внимание и гостеприимство. Была отмечена значимость подобных встреч для дальнейшего развития двусторонних отношений.

На встрече также состоялся подробный обмен мнениями по вопросам обеспечения мира и безопасности в регионе, перспективам развития совместного военного сотрудничества и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani and Georgian top brass exchange views on military cooperation 
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Gürcüstan arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafı müzakirə olunub

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