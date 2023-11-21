О нас

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военного образования

Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военного образования В Национальном университете обороны состоялась встреча с грузинской делегацией
Армия
21 ноября 2023 г. 10:09
Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военного образования

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Школы институционального возрождения обороны Грузии и слушатели курса “Стратегическая программа обороны и безопасности” посетили Институт военного управления Национального университета обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования и учебном процессе, а также о научной деятельности.

На встрече с экспертами по военному образованию Азербайджана и Грузии говорилось о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, был проведен обстоятельный обмен мнениями, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Gürcüstan arasında hərbi təhsil sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

Экслюзивные новости

Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
Жаклин Десфонтен: Поддержка Азербайджана в борьбе с неоколониализмом очень ценна
21 ноября 2023 г. 10:42
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
Халяльные лекарства будут транспортироваться и храниться отдельно от других лекарств
20 ноября 2023 г. 15:49
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
Названо количество украинцев, попавших в плен в ходе войны
17 ноября 2023 г. 16:04
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
Эксперт: Европа продолжает политику предвзятости и двойных стандартов по отношению к Азербайджану
16 ноября 2023 г. 13:57
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
Эксперт: Западные политики и СМИ предвзяты, когда дело касается мусульманского мира
15 ноября 2023 г. 17:44
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
Историк: США исходят исключительно из собственных интересов в вопросе мировых конфликтов
15 ноября 2023 г. 15:55
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
Цукерман: Главам МИД ЕС стоит критически относиться к заявлениям Пашиняна
15 ноября 2023 г. 13:43
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
Эксперт: Cотрудничество Азербайджана и Китая способствует миру и стабильности Южного Кавказа
15 ноября 2023 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi