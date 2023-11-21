Азербайджан и Грузия обсудили сотрудничество в области военного образования

В Национальном университете обороны состоялась встреча с грузинской делегацией

Находящиеся с визитом в Азербайджане представители Школы институционального возрождения обороны Грузии и слушатели курса “Стратегическая программа обороны и безопасности” посетили Институт военного управления Национального университета обороны.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Гостям был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования и учебном процессе, а также о научной деятельности.

На встрече с экспертами по военному образованию Азербайджана и Грузии говорилось о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в области военного образования, был проведен обстоятельный обмен мнениями, обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков, было сделано совместное фото на память.